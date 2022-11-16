(Düzeltme) Ambulansa yol vermeyen duyarsız sürücü kamerada

İstanbul'da TEM bağlantı yolunda sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa yol vermeyen sürücü frene bastı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri tarafından sürücüye 623 TL idari para cezası kesildi.

Sadabat Okmeydanı TEM bağlantı yolu mevkiinde geçtiğimiz gün seyir halindeki otomobil sürücüsü, ambulansı görmezden geldi. Ambulans şoförünün arkasından

siren çalarak yol istemesini umursamayan sürücü, ambulansa duyarsız kaldı. Yol vermemekte ısrarcı olan sürücü frene bastı. Yaşananlar ambulans görevlileri tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda kamyonet sürücüsü plaka bilgisi üzerinden yakalandı. Sürücüye “gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek” suçundan 427 TL ve “geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamaktan” 196 TL olmak üzere toplam 623 TL idari para cezası uygulandı.