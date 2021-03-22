(Düzeltme) Kariyer planlama derslerine 70 bin öğrenci katıldı

14 haftalık ders planı ve içerikleri, ortak bir standartta, tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlamak için konuların uzmanlarınca hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üniversite öğrencilerinde kariyer farkındalığı oluşturmak ve öğrencilerin kariyer yolculuklarına destek sağlamak için hazırlanan kariyer planlama dersi üniversite 1'inci sınıfların müfredatına eklendi. 14 haftalık içerikten oluşan derslere, güz dönemi içerisinde 47 üniversiteden toplamda 70 bin öğrenci katıldı. Kariyer planlama dersinin 2021-2022 akademik yılında tüm üniversitelerde verilmesi hedefleniyor.

"400 binden fazla öğrencinin katılması bekleniyor"

Kariyer planlama dersinin 2021-2022 akademik yılında tüm üniversitelerde verilmesinin hedeflendiğini hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Geliştirme Müdürü İpek Şenman, "Gençler üniversite hayatlarının henüz başındayken kariyer farkındalığı kazanabilecekler. Üniversitemizde 787 öğrencimiz bu derslere katıldı. Öğrenciler derslerin kariyer gelişimleri konusunda önemli bilgiler barındırdığı bildiriyor. 2020-2021 akademik yılı bahar dönemiyle birlikte de 100 üniversiteden 400 binden fazla öğrencinin Türkiye genelinde kariyer planlama derslerine katılması bekleniyor" diye konuştu.