Tansel Turan, ''Düzenli beslenme ve basit önlemlerle bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz'' dedi.

Medicana Çamlıca Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi doktorlarından Tansel Turan, koronavirüs (covid-19) ile ilgili olarak bağışıklığı güçlendirmenin virüse yakalanmamak ve olası enfekte durumunda da en önemli destekleyici olduğunu belirtti. Turan, bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde ve dünya genelinde görülen koronovirüsün , mevsimsel veya başka nedenlerden yaşadığımız virüslerden kaynaklı salgın hastalıklara dikkati çektiğini belirten Tansel Turan, ''Gerek koronavirüs enfeksiyonlarından gerek influenza enfeksiyonlarından gerekse diğer gribal salgınların etkenlerinden korunmak veya hastalığı kolay atlatabilmek için birçok tedavi ve yöntemden bahsedilebilir. Düzenli beslenme, sıvı alımının arttırılması, grip aşısı olmak mümkün olduğunca toplu yaşam alanlarından uzak durmak gibi birçok önlemi artık hepimiz biliyoruz. Ancak zaman zaman yine de yeterli olmayabiliyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için hastalığın içerdiği riskler ve komplikasyonlar daha şiddetli semptomlara neden olabiliyor. Bu noktada grip gibi salgınlardan korunmak için bağışıklığı güçlendirmek önemli bir fayda sağlayabiliyor'' dedi.

Koronavirüsden korunma ve bağışıklığı güçlendirme yolları

Turan, koronavirüs'den korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek il ilgili önerilerini şöyle açıkladı:

''Artık herkes ezberledi ancak bir kez daha belirtmekte fayda var ki; elleri 20 saniye boyunca yıkamak, alkol bazlı el dezenfektanları kullanmak bu anlamda çok önemli. Giysilere bulaşan virüs 9 saat civarında yaşıyor. Bu nedenle her gün giysilerimizi değiştirmek ve yıkamak koruyucu önlemler açısından önemlidir. Bir başka bilgimiz de bu virüsün ısıyı sevmediğidir. Bu nedenle sıcak içecekler tüketmek, soğuk içecek ve yiyeceklerden uzak durmak koruyucu önlemlerden sayılabilir. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için stresin azaltılarak kortizol seviyesinin düşürülmesi, beslenmede probiyotik ağırlıklı beslenerek bağırsak florasının desteklenmesi çok ama çok önemlidir. Bu anlamda yoğurt, peynir, tarhana çorbası, turşu gibi probiyotik besinler ve baklagiller, lifli gıdalar, ceviz, fındık, elma vb. prebiyotik besinler bu dönemde her zaman olduğundan daha fazla yer almalı soframızda. Bağışıklığı güçlendiren en önemli faktörlerden biri de gece uykusudur. Melatoninle birlikte bağışıklık sistemi daha da güçlenir. Günde 2 gram C vitamini iki veya üç doza bölünerek alınabilir. Yüksek doz C vitamini ve ozon terapi kombinasyonu sadece korunmak için değil, koronavirüs tedavisi için de şu an Çin'de, Küba'da yoğun kullanılıyor. Günlük en az 3 bin IU D Vitamini, 30 mg çinko alımı bağışıklık sistemini güçlendiren ve direnci sağlayan önemli destekler. Yine omega 3 yağ asitlerinin alımı bağışıklığı destekleyen bir başka faktör. Ülkemizde de bol bulunan astragalus (geven) günlük 1 gram ekstresi 3'e bölünerek alındığında çok güçlü antiviral etkisi olan bir destektir. Karanfil, palmarosa, paçuli, nane, okaliptüs, nioli uçucu yağları virüsleri sizden uzak tutacak aromatik desteklerdir. Bunları hidrolat olarak bir sprey olarak veya bir diffuzor yardımıyla yayarak evde, işyerinde etkin koruma sağlayabiliriz. Bu spreyi özellikle toplu taşıma araçlarına binerken kullanmak bu tür alanlarda da sizi virüs bulaşından koruyacaktır. Sonuç olarak belli kurallara disiplinli bir şekilde uyarsak ve her zaman olduğundan biraz daha dikkatli / duyarlı olursak bu virüsü ve etkilerini kolaylıkla atlatırız''.

Koronavirüs salgını ve ozon terapi

Ozon terapinin koronavirüs'e etkisini değerlendiren Turan, ''Ozon terapi; koronovirüs enfeksiyonlarının hem önlenmesinde hem de tedavisinde çok ama çok önemli. Bağışıklığı güçlendirerek, dolaşımı düzenleyerek öncelikle hastalığa yakalanmayı önlüyor. Öte yandan hastalığa kapılanlarda da etkin bir tedavi desteği olarak kullanılıyor. Ozon terapi bunu iki yolla yapıyor bunlardan biri virüslerin protein yapısını bozması, diğeri de virüs zarfını parçalaması. Bu noktada da ozon tedavisi ile oldukça güzel sonuçlar alıyoruz. Eğer herhangi bir salgın hastalığa yakalanmadı ise ozon tedavisi, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirici ve bakteriosidal / virosidal (yani mikrop öldürücü) etkileri ile hastalığa yakalanmasını engelleyecektir. Veya gribal bir hastalığa yakalandı ise kişi, bu defa da aynı etkilerle hastalığı yenmeyi, analjezik ve antienflamatuar etkileri ile hastalığı kolay atlatmasını sağlayacaktır. Ozonun doku oksijenlendirmesini arttırıcı, dolaşımı düzenleyici ve antioksidan etkileri tedaviyi ve kişiyi güçlendirecektir'' şeklinde konuştu.

Ozon terapi nedir?

Ozon terapi ne olduğunu açıklayan Turan, ''Ozon gazı kullanılarak uygulanan yapıcı tedavilere 'ozon terapi' denilmektedir. Oldukça eski bir tedavi yönetimi olan 'ozon terapi' gün geçtikçe yararlarının ortaya çıkmasıyla günümüzde de fazlaca kullanılmaya başlamıştır. Almanlar tarafından 'kan yıkama' olarak adlandırılan ozon tedavisi, pek çok hastalıkta kullanılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir. Ozon terapisinin en önemli özelliği, hastaya ve hastalığa özgü olarak pek çok farklı yollarla verilebilmesidir.Ozon her ne kadar ülkemizde son birkaç yıl tıbbi amaçlı kullanılıyor olsa da dünyada 150 yılı aşkın süredir etkin bir tedavi ve sağlıklı yaşam unsuru olarak kullanılmaktadır'' diye konuştu.

Ozonun tıbbi etkileri

Ozonun tıbbi etkileri hakkında bilgi veren Turan, ''Doku ve hücrelerin oksijenlenmesini arttırır. Alyuvarların (kandaki kırmızı oksijen taşıyan hücrelerin) elastikiyetini artırarak kılcal damarlardan geçişini hızlandırarak oksijen eksikliğini giderir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve böylece vücudun enfeksiyonlara karşı direncini arttırır. Ayrıca dezenfeksiyon ve anti mikrobik özelliği ile bakteri, virüs ve mantarları öldürür. Kanın kıvamını azaltır, akışkanlığını sağlar. Damar duvarındaki plakların yumuşamasını ve küçük kan damarlarındaki tıkaçların çözülmesini sağlayarak kan dolaşımını düzenler. Damar duvarına olan etkisi ile tansiyonun normalleşmesini sağlar. Hızlı büyüyen kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını engeller. Kanser hücreleri üzerindeki etkisini tümör hücrelerinin zarlarını parçalayarak ve bağışıklık sistemi üzerinden etki ederek çoğalmasını ve yayılmasını engeller. Dokulardaki oksijen ve metabolik dengeyi sağlayarak kemoterapi ve radyoterapi gibi klasik kanser tedavilerine doku duyarlılığını arttırarak etkinliğini güçlendirir, yan etkilerini aza indirir. Hücre içi solunumunu hızlandırarak, hücrenin fonksiyonları için gerekli enerji olan ATP'nin üretimini arttırır. Daha enerjik ve fonksiyonel bir vücut oluşturur. Karaciğer hücrelerini aktive ederek,böbrek süzmesini ve cildin detoks edici özelliğini arttırarak, vücudumuzdaki kimyasal maddelerin (kronik kurşun, cıva gibi ağır metal zehirlenmeleri, böcek öldürücüler, ilaç atıkları, asidik maddeler, tarım ilacı kalıntılarının atılmasını hızlandırarak) temizlenmesine yardımcı olur. Vücudumuzdaki doğal ağrı kesicilerin açığa çıkmasını sağlayarak ağrı kesici özellik gösterir''açıklamasında bulundu.