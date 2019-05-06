"Düzenli takip ve tedavi astımı kontrol altına alabilir"

Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Hakan Evren, düzenli takip ve tedaviyle astımın kontrol altına alınabileceğini söyleyerek "Astım hastaları doktora düzenli olarak gitmelidir" dedi.

Astım ile ilgili farkındalığın artırılması ve eğitimlerin yaygınlaştırılmasını amaçlayan Dünya Astım Günü sebebiyle, Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Hakan Evren açıklamalarda bulundu. Astımın nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürük yakınmalarının hakim olduğu kronik bir akciğer hastalığı olduğunu söyleyen Evren, "Bazı uyaranlar hava yollarındaki aşırı duyarlılık nedeniyle mikrobik olmayan bir iltihabın oluşmasına sebep olur. Bu durum hastalığın kişiden kişiye farklılık gösterebilen ataklar ile seyretmesine yol açar. Astım en sık karşılaşılan kronik hastalıklardan biridir. Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 350 milyon kişinin astım hastası olduğunu ve bu sayının giderek arttığını bildirmektedir. Özellikle çocuklarda bu artışın daha belirgin olduğu görülmektedir" dedi.

Astımı tetikleyen faktörler

Evren, astımı tetikleyen başlıca faktörlerin nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, ani ısı ve iklim değişiklikleri, egzersiz, sigara, ev tozları, mesleki maruziyetler, küf türü mantarlar, gıda allerjenleri, hayvan tüyü gibi alerjenle, bazı ilaçlar, emosyonel stres, çiçek tozları, hava kirliliği, parfüm, deodorant, boya, deterjan, çamaşır suyu gibi kokular, tahriş edici gazlar olduğunu belirtti.

"Tamamen tedavi etmek mümkün değil, ancak kontrol altına alınabilir"

Astımı tamamen tedavi etmenin mümkün olmadığını kaydeden Evren, "Ancak düzenli takip ve tedavi ile hastalık kontrol altına alınabilir. Bu nedenle hastalar göğüs hastalıkları uzmanına periyodik olarak kontrole gitmeli ve verilen tedavileri doğru şekilde uygulamalıdır. Bununla birlikte hastalığın kontrolünde tetikleyici faktörlerden uzak durulması çok önemlidir. Böylece astım nedeniyle acil servise başvurular veya hastanede yatış gibi sonuçlar azalacaktır" dedi.