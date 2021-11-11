"Düzensiz spor ile kendini aşırı zorlayan hastalarda aşil tendon yaralanmaları sık görülüyor"

Öğr. Bilgehan Çatal, “Aşil tendonu koptuğunda hastalar bacak arkasından gelen ani bir ses duyar. Hatta bazı hastalar arkadan birisinin bacağına şiddetli bir şekilde vurduğunu bile zannedebilir. Ülkemizde bu örneği tipik olarak haftada bir halı saha maçı yapan erkek hastalarımızda görüyoruz” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Çatal, daha çok erkeklerde görülen aşil tendon yaralanmalarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Çatal, aşil tendonunun bacak arkasındaki güçlü kas gruplarını topuk kemiğine bağlayan kalın bir bağ yapısı olduğunu belirterek, “Ayak ucunda yükselmemizi sağlayan bu yapı yürüme, koşma ve zıplama gibi aktivitelerde önemli rol oynar. Bu tendonun topuğa yapışma yerinin yaklaşık 4-6 santimetre üzerinde diğer bölgelere göre daha az kanlanan bir bölgesi vardır. Aşil tendonun kopması genelde bu az kanlanan bölgede olur. Tabi bu tendonda gelişen tendinit dediğimiz bir çeşit mikropsuz iltihaplanma diye basitçe açıklanabilecek bir tablo da kopma için risk teşkil edebilir” dedi.

"Bacak arkasından gelen ani sese dikkat"

Aşil tendonu koptuğunda hastaların bacak arkasından gelen ani bir ses duyduğuna işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Çatal, sözlerine şöyle devam etti: "Bazı hastalar arkadan birisinin bacağına şiddetli bir şekilde vurduğunu bile zannedebiliyor. Bu durum yürümekle özellikle topuk ve bacak ağrısına neden oluyor. Erkek hastalarımızda daha sık gözüküyor. Özellikle 30-40 yaş arasında olup düzenli spor yapmayıp haftada bir kez kendini aşırı zorlayan hastalarda sık görülüyor. Ülkemizde bu örneği tipik olarak haftada bir halı saha maçı yapan erkek hastalarımızda görüyoruz. Aşil tendon yaralanmaları ilk gerçekleştiğinde hemen spor bırakılmalı, soğuk uygulama yapılmalı ve hasta bir an evvel ortopediste başvurmalıdır. Hastalar bize başvurduğunda yaptığımız muayene ile aşil tendon kopmasını hemen anlayabiliyoruz. MR gibi ileri radyolojik incelemeleri yaralanmanın tam yerini detaylandırmak için istiyoruz. Eğer hastamız ileri yaşta ise çok aktif bir hayatı yoksa ve yırtık kas kısmında ise hastamızı bir yürüyüş botu ile yaklaşık 6 hafta takip edip ardından fizik tedaviye başlatıyoruz. Fakat hastamız genç, aktif ve yırtık tendon kısmında gerçekleşmiş ise bu hastalarımıza cerrahi tedaviyi öneriyoruz. Çünkü bu hastalarda cerrahi dışı tedaviler kullanıldığında çok büyük oranda yırtık kısa sürede tekrarlıyor".

"Ameliyattan 1-2 hafta sonra günlük hayata dönülüyor"

Dr. Öğr. Üyesi Çatal, cerrahi müdahale sonrası dikkat edilecek hususlar hakkında ise şu bilgileri verdi: "Cerrahi sonrası yine benzer bir şekilde yürüyüş botu kullanımı ve fizik tedavi süreçleri oluyor. Bu iyileşme sürecinde hastaların dengeli beslenmelerini ve sigara içme gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını öneriyoruz. Hastalar ameliyat sonrası 1-2 hafta içinde yürüyüş botları ile günlük hayatlarına rahat bir şekilde dönebiliyor. Ameliyat dışı tedavilerle takip edilen hastalarda yırtığın tekrar etme ihtimali daha yüksek oluyor. Yırtığın tekrar etmemesi için fizik tedavi uygulamaları ve çeşitli egzersiz programlarının uygulanması çok önemli. Böyle bir durumla karşılaşmamak için ise düzenli spor yapmanın, spordan önce yeteri kadar ısınma ve gerdirme hareketlerini yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz".