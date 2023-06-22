Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Bosna Hersekli ünlü golcü Edin Dzeko, "Harika duygular yaşıyorum. Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu zaten biliyordum ancak buraya geldikten sonra geçirdiğim kısa sürede çok doğru bir karar verdiğimi anladım ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Fenerbahçe, 37 yaşındaki forvet Edin Dzeko'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Ali Koç'un yanı sıra Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı. İmza törenin ardından Dzeko, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye transfer olarak doğru bir karar verdiğini ifade eden Boşnak oyuncu, “Harika duygular yaşıyorum. Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu zaten biliyordum ancak buraya geldikten sonra geçirdiğim kısa sürede çok doğru bir karar verdiğimi anladım ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

Dzeko, Fenerbahçe'nin bir parçası olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ise şu sözleriyle ifade etti:

“Muhteşem Fenerbahçe Ailesi'nin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. Taraftarlarımıza şunu söylemem gerekiyor, oynayacağımız her maçta ve yapacağımız her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapacağım.”

Golcü futbolcu daha sonra Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi.