E-5 feci motosiklet kazası kamerada:1 ölü

E-5 Karayolu Florya mevki'inde meydana gelen feci motosiklet kazasında 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 12.30 sıralarında E-5 Karayolu Florya mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, Sefaköy istikametinde seyreden Mert Öztaş (21) kontrolündeki motosiklet sürücüsü şerit değiştirirken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü Öztaş, ilk önce en sağ şeritte giden bir başka motosiklete ardından da bariyerlere vurdu. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne çarptığı motosikletin sürücüsü ve çevresindekiler yardımcı oldu. Olay yerine çağrılan ambulans ile Öztaş, hastaneye kaldırıldı. Öztaş'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Öztaş'ın motosikletinin hızla geldiği ve önündeki motosiklete çarptıktan sonra yere düştüğü görülüyor.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Öztaş'ın da yakınlarda bulunan bir hastane sağlık çalışanı olduğu öğrenildi.