E-5 Haramidere'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi.

Kaza, Haramidere E-5 yanyolda Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 GM 6000 plakalı araç, 34 OG 8418 plakalı araca aniden yavaşlaması nedeniyle arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 sürücü de yaralandı. Sürücülerden biri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Avcılar istikametinde ise trafik durma noktasına geldi. Polisin araçları çekici vasıtasıyla yoldan kaldırmasıyla trafik normale döndü.