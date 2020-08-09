İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

E-5 karayolunda ilginç anlar, alevler içindeki halk otobüsü yoluna devam etti

İstanbul’da arka kısmı alev alan özel halk otobüsü yoluna bir süre böyle devam ederken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da arka kısmı alev alan özel halk otobüsü yoluna bir süre böyle devam ederken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.


Olay, dün akşam Topkapı'dan Haliç istikametine giderken E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki özel halk otobüsünün arka üst bölümü aniden yanmaya başladı. Bir süre alevler içinde yoluna devam eden özel halk otobüsü bir süre sonra yol kenarında durdu. Otobüs sürücüsü çevredeki sürücülerin de yardımıyla yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken otobüsün alevler içinde ilerlediği anlar ise yoldan geçen diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.