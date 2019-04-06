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E-5 karayolunda kapalı yollar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınması nedeniyle Basın Ekspress yolunun trafiğe kapatılması sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle Basın Ekspress yolunun trafiğe kapatılması sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.


Atatürk Havalimanı'nın dün gece itibariyle İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle Basın Ekspress yolu bu gece saat 00.00'a kadar kapalı kalacak. Basın Ekspress yolunun trafiğe kapalı olması nedeniyle E-5 karayolu Edirne istikametinde sabah saatlerinde yoğun araç trafiği oluştu. Çobançeşme ayrımlarından kapatılan yolda sürücüler, farklı güzergaha yönlendirildi. Havalimanının taşınması nedeniyle kapatılan yol gece saat 00.00 itibariyle yeniden araç trafiğine açılacak.

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