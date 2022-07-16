İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

E-5 Karayolu'nda "makas" kazası kamerada

E-5 Karayolu’nda makas atarak ilerleyen sürücü zincirleme kazaya sebep oldu.

E-5 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.


Kaza, E-5 Karayolu Edirnekapı mevkii Ankara istikametinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, “makas” atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önde seyir halinde olan araçlara çarptı. Kaza anı saniye saniye başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntüde bir aracın seyir halinde olan araçlara çarptıktan sonra kazanın etkisiyle yolda döndüğü görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.