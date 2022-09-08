E-5 Karayolu'nda motosikletlinin ölümden döndüğü kaza kamerada

Kask kamerasına yansıyan olayla ilgili motosikletli genç, kazadan sonra kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için yardım istedi.

Kaza, dün saat 20.20 sıralarında E-5 Karayolu Beyoğlu Halıcıoğlu mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde motosikletiyle seyir halinde olan Onur Ö., en sağ şeritten gitmeye başladı. O esnada sol şeritteki lüks minibüsün çarpması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, Onur Ö. yönetimindeki motosiklete çarptı. Otomobille bariyer arasında sıkışan genç sürücü, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Kaza sonucu motosikletli Onur Ö., koruyucu ekipmanlar sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazaya neden olan sürücü süratle kaçtı

Olayın ardından motosikletli ayağa kalkarken, kazaya neden olan lüks minibüsün sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan kazayla ilgili tutanak tutulurken, olayla ilgili konuşan motosikletli Onur Ö., kazaya neden olarak kaçan lüks minibüs sürücüsünün yakalanması için yardım istedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.