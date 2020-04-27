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E-5 karayolunda oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

Korona virüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla bazı vatandaşlar araçlarıyla yollara çıktı.

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde akşam saatlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.


Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla bazı vatandaşlar yollara çıktı. E-5 karayolunda iş çıkış saatinde uzun trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde kilometrelerce ara kuyruğu oluştu. E-5 karayolunda oluşan kilometrelerce araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

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