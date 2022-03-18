İhlas Haber Ajansı

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E-5 karayolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi

İstanbul’da kar yağışı uyarısıyla birlikte trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili oldu.

İstanbul'da kar yağışı uyarısıyla birlikte trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili oldu. Trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. E-5 karayolunda oluşan trafik havadan görüntülendi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kar uyarısı sonrasında trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. E-5 karayolunda iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. E-5 karayolunda oluşan trafik havadan görüntülendi.

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