E-5 karayolunda otomobil motosikletliye çarpıp kaçtı

Kaza sonrası otomobil sürücüsü kaçarken, motosikletli kuryeler ise meslektaşlarının başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı sürücünün ablası ise koşarak olay yerine geldi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında E-5 karayolu Okmeydanı mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre karayolunda 34 CRL 172 plakalı motosikletli seyir halinde Kadir Çetinkaya'yı aynı istikamet giren otomobil sürücüsü sıkıştırdı. Gidon hakimiyetini kaybeden motosikletli otomobilin çarpması sonucu yere savrularak yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine beklenildiği esnada motosikletli kuryeler ise yaralı meslektaşlarının başına gelerek onu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Ablası koşarak kardeşinin yanına geldi

Kazayı haber alan Çetinkaya'nın ablası ise koşarak olay yerine geldi. Kardeşinin yanında bir süre duran kadın bilincinin açık olduğunu görünce rahat bir nefes aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından ilk müdahalesi yapılan Çetinkaya, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolunda bir süre trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.