E-5 Karayolu'nda terör estiren maganda yakalandı

E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren ve emniyet şeridine girerek polis otosuna, “Buna da makas atayım mı” diyen maganda sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan magandaya 2 bin 4 lira para cezası kesildi.

E-5 Karayolu Okmeydanı mevki'i ve TEM Otoyolu Etiler mevki'inde lüks otomobilli bir maganda, güpegündüz onlarca aracın arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Şov uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atarak kazaya davetiye çıkartan maganda, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınlamıştı. Aynı maganda Büyükçekmece mevki'inde ise emniyet şeridine girerek önünde seyreden polis otosu için, “Buna da makas atayım mı” demesi pes dedirtmişti. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, incelemelerin ardından magandanın kullandığı aracın 34 NT 2135 plakalı olduğunu tespit etti. Buradan yola çıkan ekipler, sürücü Ünal T.'yi kıskıvrak yakaladı.

Ehliyetine el konularak para cezası kesildi

Şubeye götürülen magandaya, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesinden bin 2 lira, “aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik kazası, arza halleri, acil yardım kurtarma, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritleri ve banketleri kullanmaları” maddesinden de bin 2 lira olmak üzere toplamda 2 bin 4 lira idari para cezası kesti. Ayrıca şahsın sürücü belgesi, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” maddesi gereğince sağlık kuruluşuna sevk edilerek geçici olarak iptal edildi.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak

Şubede işlemleri tamamlanan Ünal T., “Kara, deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat , sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek” maddesinden adli işlemleri yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkezine sevk edildi.