E-5' te otomobil alev alev yandı

E-5 karayolu Tuzla mevkiinde seyir halinde giden bir otomobilde yangın çıktı.
Otomobildekiler kendilerini güçlükle dışarı atarken, araç alev alev yandı. Panik anları kameraya yansırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
E-5 Karayolu Tuzla mevkiinde seyir halinde giden 34 BYZ 431 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracı alevler sararken , otomobildekiler kendilerini dışarı attı . Büyük panik yaşanırken, olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. Yangın söndürülürken, karayolunda trafik oluştu.