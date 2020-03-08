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E-5' te otomobil alev alev yandı

E-5 karayolu Tuzla mevkiinde seyir halinde giden bir otomobilde yangın çıktı.

Otomobildekiler kendilerini güçlükle dışarı atarken, araç alev alev yandı. Panik anları kameraya yansırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.


E-5 Karayolu Tuzla mevkiinde seyir halinde giden 34 BYZ 431 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracı alevler sararken , otomobildekiler kendilerini dışarı attı . Büyük panik yaşanırken, olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. Yangın söndürülürken, karayolunda trafik oluştu.

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