E-5 üzerindeki köprüde intihara kalkışan kadını vatandaşlar kurtardı

Kağıthane'de E-5 karayolu üzerindeki köprünün askılıklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan kadını vatandaşlar kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Kağıthane Etibank Caddesi üzerinde bulunan köprünün askılıklarına çıkan bir kadın intihar teşebbüsünde bulundu. Bunu gören çevredeki vatandaşlar kadını intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları sonuç vererek, kadın askılıklardan alındı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren kadını ilk müdahale sonrası tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırdı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında çocukları ile birlikte yoldan geçen ailelerin ise durarak sinir krizi geçiren kadını meraklı gözlerle seyretmesi pes dedirtti.