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E-5'i durma noktasına getiren kaza

E-5 Otoyolu Kumburgaz mevkiinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen kamyon kontrolden çıkarak yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada yaralanan veya ölen olmazken trafik durma noktasına geldi.


Kaza, Kumburgaz-Büyükçekmece istikametinde sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 34 LE 1708 plakalı kamyon, iddiaya göre aşırı hız sonucu kontrolden çıkarak yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda yolcu otobüste panik yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcular çağrılan başka bir İETT aracıyla olay yerinden gönderildi. Görevliler durma noktasına gelen trafiği açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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