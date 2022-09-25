E-5'in ortasında sürücü, aracını tartıştığı diğer sürücünün üzerine sürdü

Bakırköy'de E-5 karayolunun ortasında iki sürücü tartıştı. Tartışmanın ardından otomobiline binen sürücü, diğerinin üzerine aracını sürdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bakırköy Ataköy E-5 karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iki sürücü birbirinin üzerine yürürken, araya vatandaşlar girdi. Vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan sürücülerden biri otomobiline binerek, diğer sürücünün üzerine aracını sürdü. Üzerine araba sürülen kişi son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.