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E-5'te 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

E-5 karayolu Pendik Köprüsü mevk’iinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

E-5 karayolu Pendik Köprüsü mevk'iinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan bir kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


E-5 karayolu Pendik Köprüsü mevki'inde saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 4 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Araçların birbirine girdiği kazada Tülin Akbulak isimli bir kadın yaralandı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

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