E-5'te damperi açılan kamyon üst geçide çarptı

Büyükçekmece'de E-5 karayolunda sürücünün fark etmeyerek yaklaşık 1 kilometre damperi açık şekilde ilerlediği kamyon üst geçide çarptı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Engin Kurnaz'ın kullandığı 34 GR 9662 plakalı kamyon damperi açık şekilde yaklaşık 1 kilometre yol kat etti. Çevredeki sürücülerin korna basarak uyarmaya çalıştığı kamyon şoförü uyarıları duymadı. Kamyon üst geçide çarparak dururken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, tedbir amaçlı trafik akışını tek şeritten sağlayarak diğer şeridi kapattı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla kamyonun damperi takılı kaldığı üst geçitten kurtarıldı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenilirken, damperin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Damperin açıldığını uzaktan fark ettiğini ve duruma korna çalarak müdahale etmeye çalıştığını ifade eden Murat Gökbel, “Yolda gelirken kornaya bastık fakat arkadaş duymadı. Damper açıktı, geldi vurdu. 500-600 metreden gördüm ben, geldi vurdu oraya. Yakın olan arkadaşlar da korna çaldı fakat duymadı. Herhangi bir yaralı yok. Maddi hasar var. Aracın damperi yamuldu. Başka bir şey yok” dedi.