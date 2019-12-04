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E-5'te dehşete düşüren olay: 1 yaralı

Avcılar E-5 Denizköşkler mevkisinde maddi hasarlı kaza yüzünden çıkan tartışmada bir sürücü diğerini geri geri gelerek aracıyla ezdi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi ise aracıyla kaçtı.



Olay, saat 10.00 sıralarında E-5 Avcılar Denizköşkler Mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, aracıyla çocuğunu okula götüren bir sürücü ile başka bir sürücünün aracı maddi hasarlı kazaya karıştı. Yaşanan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Bir sürücü aracından inerek diğer araca doğru yöneldi. Bu sırada aracına yürüdüğü sürücü ise geri geri hızla gelerek adamı altına aldı. Yaşanan olayı gören vatandaşlar tarafları sakinleştirdi. Adamı ezen sürücü aracı ile kaçtı. Bu sırada yaralı diğer sürücü ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



Olayı gören Volkan Çamur,"İki araç yol üstünde tartışmaya başladı. Onun üzerine bu aracın sahibi araçtan indi. Tartışma devam edince arkadaş tam hızlı şekilde geri geri vurdu. Altına aldı arkadaşta kalkıp diğer arabanın camına vurdu. Öbür araba kaçtı. Yaralı arkadaşın yanında çocuğu vardı o da okula gidiyormuş başka bir arkadaşın arabasıyla o devam etti" dedi.



Olay anı güvenlik kamerasında


Yaşanan anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın altında kalan adamın inip diğer arabaya koşması. Diğer sürücünün ise geri geri gelerek adamı ezmesi görülüyor.

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