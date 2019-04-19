E-5'te feci kaza

Kazada kadınlar ağır yaralandı.

Olay, E-5 karayolu Bahçelievler mevkii Avcılar istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Özdemir yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak orta şeritte durdu. Kazada Özdemir ve yanında bulunan Zehra Kılıç kazayı yara almadan atlattı. Araçlarından inen Özdemir ve Kılıç diğer şoförleri uyarmak istedi. Kazanın olduğu noktaya reflektör koymayan ikili, aracın arkasında beklemeye başladı. Bu sırada aracıyla seyir halinde bulunan Armağan E., araca ve kadınlara çarptı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı kadınlar Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özdemir ve Kılıç'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Armağan E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.