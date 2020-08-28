E-5'te feci kaza: Otomobil yan yola uçtu, tıra çarptı

Yan yola uçan otomobilin tıra çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Maltepe D-100 karayolu Ankara istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hızlı bir şekilde seyir halinde olduğu öne sürülen 34 KJ 6691 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yola uçtuktan sonra 34 BOM 599 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Takla atan otomobilde olan 2 kişi yola savruldu. Durumu gören diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D-100 üzerinde güvenlik önlemi alırken, Sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan 1'isinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın olduğu noktada trafik oluşurken çekici yardımıyla otomobilin kaldırılması sonucu trafik normale döndü.

Kazaya karışan tır sürücüsü Candan Karaca, Ben yan yoldan Kartal istikametinde ilerliyordum. Büyük bir gürültü sesi oluştu ve arkadan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkiyle ben durdum. Otomobilden 2 kişi dışarı fırladı. İkisi de alkollüydü, birisi sendeliyordu. Birisinin durumu ağırdı “ diye konuştu.

Öte yandan, otomobil hurdaya dönerken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı