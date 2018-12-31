E-5'te hafriyat kamyonuyla “drift” yapan maganda yakalandı

Ehliyet 2 ay süreyle el konulan magandaya 5 bin 10 lira idari para cezası kesilerek, kamyonu da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde hafriyat kamyonuyla seyreden bir maganda, yokuş aşağıyı gittiği esnada trafikteki araçların arasında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapmıştı. Trafiği tehlikeye sokarak adeta terör estiren maganda, bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti. Görüntülerin medyada yer bulmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri magandayı yakalamak için çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) yaptığı çalışmalar sonucunda kamyonun 34 VD 6405 plakalı hafriyat kamyonu olduğunu belirledi. Bunun üzerine sürücüyü bulmak için çalışmaları sürdüren sivil trafik polisi, magandanın Çetin Ç. olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından maganda polis ekipleri tarafından yakalandı.

5 bin 10 lira ceza kesildi, ehliyetine ve aracına el konuldu

Şubeye götürülen magandaya burada “trafikte drift yapmak” suçundan 5 bin 10 lira idari para cezası kesildi. Ehliyetine 2 ay süreyle de el konulan magandanın kullandığı hafriyat kamyonu ise 2 ay süreyle trafikten men edildi. İşlemleri tamamlanan maganda ardından adli işlemleri yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkezine sevk edildi.