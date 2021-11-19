E-5'te iki lüks araç çarpışarak refüje çıktı: 1 yaralı

Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Avcılar E-5 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar'dan Topkapı istikametine seyir halinde olan, Kadir K. kontrolündeki 34 PL 9065 plakalı otomobil ile Mert Ö. kontrolündeki 17 GK 783 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarındaki kaldırımda bulunan aydınlatma direklerine çarparak durabildi. Kaza sırasında Kadir K., bulunduğu araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı E-5 Karayolu'nda iki şerit araç trafiğine kapatılırken geçişler tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.