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E-5'te kısıtlama öncesi yoğunluğu

Korona virüsü tedbirleri kapsamında bu akşamdan itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Yer yer trafik durma noktasına geldi.


İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala mesai saatinin bitimiyle birlikte vatandaşların trafiğe çıkması yoğunluk oluşturdu. Saat 21.00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar mesainin bitimiyle birlikte araçlarıyla trafiğe çıkması, yoğunluğa neden oldu. Kısıtlamada ceza yemek istemeyen vatandaşlar erken yola çıkarken, E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik uygulamasında kent genelinde saat 16.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 55'e çıktı.

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