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E-5'te lüks araç alev alev yandı

İstanbul’da E-5 karayolu Beylikdüzü-Avcılar istikametinde seyir halinde ilerleyen lüks araç, motor kısmından tutuşarak alev alev yandı.

İstanbul'da E-5 karayolu Beylikdüzü-Avcılar istikametinde seyir halinde ilerleyen lüks araç, motor kısmından tutuşarak alev alev yandı. Otomobil, kısa sürede yanarak kullanılmaz hale gelirken trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.



E-5 karayolu Beylikdüzü mevkii, Avcılar istikametinde ilerleyen lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın motor bölümünü sararken, sürücü aracından inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Öte yandan yangın nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi. Yapılan çalışmaların ardından yanan aracın kaldırılmasıyla trafik normal döndü.

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