E-5'te patenli gençler yürekleri ağza getirdi

Trafikte araçların arasından ilerleyen gençler yürekleri ağızlara getirdi.

Olay, bugün öğle saatlerinde E-5 karayolu Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde yaşandı. Patenlerle girilmesi yasak olan yola girerek trafikte seyreden gençler yürekleri ağızlara getirdi. Hızla geçen araçların yanından geçen gençler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Araçların hızla geçişine aldırış etmeden tehlikeli şekilde seyreden gençler, adeta ölümle burun buruna geldi. Gençlerin tehlikeli hareketleri cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.