E-5'te takla atan araç kamerada

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 10.45 sıralarında E-5 karayolu Esenyurt Haramidere mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. 34 NL 1675 plakalı Gül Pekmez yönetimdeki araç, iddiaya göre, kontrolden çıktıktan sonra önce aydınlatma direğine çarpıp takla atarken bir araca daha hasar verdi. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.