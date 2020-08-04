E-5'te trafiği kilitleyen kaza: 4 hafif yaralı

Avcılar E-5'te lastiği patladığı için sağ şeritte duran tıra çarpan araç, zincirleme kazaya neden oldu. Toplam 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi hafif yaralanırken, Küçükçekmece istikametinde durma noktasına gelen trafik drone ile havadan da görüntülendi.

Kaza, 15.00 sıralarında E-5 karayolu Avcılar mevkii Küçükçekmece istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre lastiği patlayan 34 BRA 257 plakalı tır sürücüsü sağ şeride park ederek yardım beklemeye başladı. Bu sırada hızla gelen 34 AAE273 plakalı araç sürücüsü tırı son anda fark ederek arkadan çarptı. Diğer iki aracın da arka arkaya çarpışmasıyla zincirleme trafik kazası yaşandı. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılara müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekiplerince yapıldı. İtfaiye ekipleri ise araçlarda kaza sonrası yanma ihtimaline karşı olay yerine sevk edildi.

Yaşananları anlatan bir vatandaş, “Siyah araç hızla geliyordu vurdu tıra sonra diğer araçlar da vurdu” dedi.

Kaza sonrası E-5 Küçükçekmece istikametinde trafik durma noktasına gelirken, oluşan yoğun trafik drone ile havadan da görüntülendi.