E-5'te trafiği kilitleyen kaza:1 yaralı

E-5 Karayolu Saadetdere Mevkii'nde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 09.15 sıralarında E-5 karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre bir motosiklet sürücüsü, seyir halinde olan 34 FJ 7273 plakalı aracı sollamak isterken arkadan araca vurdu ve motosikleti ile birlikte yere düştü. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Trafik durma noktasına gelirken yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası motosiklet kullanılmaz hale gelirken olay yerine gelen polis ise trafiğin açılması için çekici çağırdı. Trafikte tek şeritli olarak akış sağlanıyor.