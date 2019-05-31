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E-5'te trafiği kilitleyen motosiklet kazası

E-5 karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 2 motosikletin karıştığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.


E-5 karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti Mecidiyeköy mevkiinde meydana gelen kazada, iddialara göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde orta şeritte seyir halinde olan sürücü, motosikletinde meydana gelen arıza nedeniyle sağ şeride geçmek istedi. Sürücünün aniden şerit değiştirmesiyle arkadan gelen bir başka motosiklet, önündeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler yola savruldu. Motosiklet sürücülerinin kazaya karıştığını gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Meydana gelen kaza nedeniyle E-5'te tek şerit trafiğe kapanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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