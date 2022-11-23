E-5'te zincirleme trafik kazası: 12 araç birbirine girdi, 1'i bebek 8 yaralı

Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralanırken ortalık adeta mahşer yerine döndü. Kaza nedeniyle E-5 karayolu Ankara istikametinde uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, saat 01.20 sıralarında E-5 Kara Yolu Mecidiyeköy İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hız yaparak otoyolda ilerleyen otomobil ticari taksiye çarptı. Otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 500 metre otoyolda ilerlemeye devam eden otomobil, başka bir kaza nedeniyle tedbir amacıyla yavaşlatılan trafikte bekleyen araçlara çarptı. Kaza sonrası zincirleme kaza yaşanırken 12 araç birbirine girdi.

1'i bebek 8 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle ortalık adeta mahşer yerine döndü. 1'i bebek 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri başka kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları kurtarmak için çalışma yaptı. Araçta sıkışan ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı yaralı vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri zincirleme kazaya sebep olan aracı tespit etmek için çalışma yaparken kazanın bir başka nedenle aynı istikamette bulunan 200 metre ilerdeki takla atan otomobilin olduğu iddia edildi.

Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapatılan ve kilometrelerce trafiğin oluştuğu E-5 Karayolu Ankara istikameti, kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra trafiğe tekrardan açıldı.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.