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E. Frankfurt ile Chelsea yenişemedi

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Eintracht Frankfurt, Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.


UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Commerzbank Arena'da İngiliz takımı Chelsea'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, 23. dakikada sol kanattan Kostic'in ortasında kale önünde Jovic'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Chelsea, 45. dakikada Pedro'nun golüyle soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.


İkinci yarıda iki takım da galibiyet için bastırsa da skorda değişiklik olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.


İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mayıs'ta İngiltere'de oynanacak.

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