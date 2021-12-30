“E-sağlık, sağlığa erişimde eşitsizlik sürecine katkıda bulundu”

Gör. Yusuf Karaşin ayrıca, “E-sağlık sağlığa erişim konusunda eşitsizlik sürecine katkıda bulundu” dedi.

Çin'in Hubei Eyaleti Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve çok kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi tüm insanlığı gerek sosyal, gerek psikolojik, gerekse de ekonomik yönden etkilemiştir. Bu etki hala daha devam etmektedir. Her ne kadar hala daha Covid-19 pandemisinden dolayı tüm dünyada can kayıpları sürüyor olsa da özellikle bu süreçte dijitalleşme yolunda önemli adımlar atılmıştır.

Diğer sektörlerle birlikte sağlık sektörünün de dijitalleşme girişiminin kaçınılmaz olduğunu ifade eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan Öğr. Gör. Yusuf Karaşin, “Özellikle pandeminin ilk dönemlerinde aşının bulunamaması ve ne zaman bulunacağının belirsiz olması evden çalışma, uzaktan eğitim gibi süreçlere sebebiyet vermiştir. YÖK ve MEB ortak karar alarak tüm eğitimlerin çevrimiçi platformlardan verilmesi gerektiği hususunda uzlaşmışlardır. Eğitim sektöründe yaşanan bu dijitalleşme süreci diğer sektörlerde de yaşanmıştır. Özellikle uzaktan çalışmaya uygun mühendislik sektörü, bankacılık sektörü bu durumdan fazlasıyla payını alan sektörlerdendir. İşte böyle bir süreçte dijitalleşmeden payını alan bir diğer sektör de sağlık sektörüdür. Hem sokağa çıkma yasakların fazlaca yaşanması hem de özellikle 65 yaş üstüne yönelik kısıtlamaların var olması özellikle kronik hastalığı bulunan yaşlıların uzaktan sağlık hizmeti almasına sebebiyet oluşturmuştur. Covid-19 öncesi süreçte de var olan ve belli başlı alanlarda kullanılan Elektronik Sağlık uygulamalarının bu süreç sonrası hızlandığı ve kullanımının arttığı kolayca söylenebilmektedir “şeklinde konuştu.

E-sağlık ile ortaya çıkan avantajlar ve dezavantajlar

E-sağlık'ın sektör açısından avantajlarını ve dezavantajlarını da sıralayan Karaşin, “Zamandan kazanç sağlar, yer-mekân kavramlarını ortadan kaldırır ve böylece sağlığa erişim konusunda eşitsizlik sürecine katkıda bulunur, sağlık kuruluşlarına gereksiz kabulleri önler ve erken tanı-teşhis ve tedavi sürecini sağlar. Bunun yanı sıra olumsuz olarak teknolojik saldırılar yaşanabilir veya insan eliyle yapılan kodlamalardan kaynaklı hatalar meydana gelebilir” dedi.