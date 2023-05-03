E-spor'da Türk takımından tarihi başarı

13 Avrupa ülkesinden 28 takımın katılımı ile düzenlenen, dünyanın en çok izlenen ve en popüler oyunlarından olan League of Legends oyunu EMEA Masters Spring 2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonası finallerinde ülkemizi Türkiye Şampiyonu olarak temsil eden Denizbank İstanbul Wildcats, önemli bir başarıya imza attı. Nefes kesen seriden sonra rakibi Almanya Şampiyonu Unicorns of Love'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen İstanbul Wildcats, Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu göğüsledi.

Önceki akşam düzenlenen büyük finalde League of Legends tarihinde ilk kez bir Türk takımı, İstanbul Wildcats, EMEA Masters 2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak tarihe geçti. Aynı zamanda League of Legends oyununda, globalde en yüksek seviyeye ulaşan ilk ve tek Türk takımı oldu. Ön elemelere katılmayan Türk takımı, grubundan 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile lider çıkarak yarı final, çeyrek final ve final oynama başarısını elde eden tarihteki ilk Türk takımı da oldu.

Türkiye'nin 3 takım ile temsil edildiği Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonası'nda diğer temsilcilerimizden Papara Super Massive Espor ön elemelerde elenerek turnuvaya veda ederken, Fut Espor ise grup aşamalarında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak gruptan çıkamadı.

Dünya ve Türkiye e-spor otoriteleri tarafından sunulan ‘Kupa Canavarı' lakabını taşıyan Türk takımı Hyeonu Chung (DESTROY), Taha Yurdagüven (ELRAMİR), Emre Akça (KÖFTE), Min Jeong Yoon (BAO) ve Furkan Çiçek'den (PARUS) oluşuyor. Takım, 2020 yılında 54 şampiyonluk ve kupa kazanmıştı. 2021 yılında 122, 2022 yılında ise 168 şampiyonluk ve kupa ile başarısını tırmandıran Türk takımı, global bazda kırılması çok zor rekora da imza attı.

Dünyanın en büyük kulüplerinden

Paylaşılan bilgilere göre, 2006 yılında Türkiye'de kurulan ilk profesyonel espor kulübü olan ve bünyesinde 39 farklı oyun dahilinde 45 takım ile 512 profesyonel oyuncu ve 65 idari kadro barındıran İstanbul Wildcats, yer aldığı oyunlar ve bünyesinde yer alan esporcu sayıları itibarı ile aynı zamanda dünyanın en büyük espor kulüplerinden biri olma özelliğine sahip. League of Legends oyunu EMEA Masters Spring 2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonası Finalleri izlenme istatistikleri ise 3 milyonun üzerinde saat izleyiciler tarafından yayın izlemeye harcanan zaman ve ortalama 100 bin kişi üzeri tekil canlı izleme maç başı olarak gerçekleşti.