E-tebligat sistemi ile 4 ayda 50 milyon TL'lik tasarruf sağlandı

İlk 4 ayda gönderilen e-tebligat sayısı 5 milyona ulaşırken, elde edilen tasarruf 50 milyon TL'yi aştı.

Türkiye yargı sisteminde dönüm noktalarından ve yılbaşında yürürlüğe giren Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin (UETS) ülke bütçesine sağladığı tasarrufa ilişkin ilk veriler ortaya çıkmaya başladı. E-tebligat sisteminin altyapı sağlayıcı ve operatörü konumundaki Pusula İletişim'in açıkladığı rakamlara göre yılın ilk 4 ayında işleme konan e-tebligat sayısı 5 milyona ulaştı. Tebligat başına en az 14 TL'ye mal olan konvansiyonel yöntemler yerine e-tebligatın kullanılması sayesinde yapılan reel tasarruf 50 milyon TL'yi buldu.

E-tebligat sisteminin kurulum ve operasyonundan sorumlu tek alt yüklenici konumundaki Pusula İletişim'in Kurucu Genel Müdürü Gökalp Çakıcı, yılsonunda e-tebligat sayısının 28 milyonu aşmasının beklendiğini söyledi. Çakıcı, e-tebligat sistemi kullanımında hedeflenen sayının yakalanması halinde yıllık toplam tasarruf miktarının 300 milyon TL gibi dikkat çekici bir rakama ulaşacağını ifade etti.

"Sırada mobil uygulama var"

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Çakıcı, "E-tebligat sisteminin bu denli hızlı bir şekilde büyümesi paydaş tüm kamu kurumlarının koordineli olarak çalışması sonucu gerçekleşti. Sırada vatandaşın kullanımını kolaylaştırmak ve dijital dönüşüme katkı sağlamak için mobil uygulama hazırlanıyor. 2019 yılı içinde kullanıma açılması planlanan mobil uygulama ile tebligatlarımıza akıllı telefonlar ile çok daha hızlı ulaşacağız" dedi.