E-ticaret depolarında Kasım indirimleri fırtınası

Online alışveriş platformlarının depoları ürünlerle doldu. Henüz Kasım ayının başı olmasına rağmen firmalar yoğun bir sipariş talebiyle karşılaştı. E-ticarette en çok satışın yapıldığı Kasım ayında alışverişlerin 3 kat artması bekleniyor.

Hem markaların hem de tüketicilerin heyecanla beklediği Kasım ayı indirim günleri başladı. E-ticaret sektörünün en çok satış yaptığı Kasım ayının yeni başlamasına rağmen depolardaki stoklar eritilmeye başlandı. Elektronikten ev yaşam ürünlerine, market ürünlerinden bahçe malzemelerine, giyimden mobilyaya, petshoptan anne-bebek ihtiyaçlarına kadar pek çok ürün tüketiciyle buluşacak. Cep telefonları, bilgisayarlar ve robot süpürgeler gibi elektronik ürünler de raflardaki yerini aldı.

Otomasyon sistemiyle siparişler hazırlanıyor

Ürünler Türkiye'nin 81 iline ulaştırılmak üzere depolardan çıkıyor. Depolarda insan gücünün yanısıra otomasyon sistemiyle ürünler hazırlanıyor. Konveyör bantların üzerinde ilerleyen ürünler ulaştırılacağı şehirlere göre otomasyon sistemiyle ayıklanıyor. Ayıklanan ürünler depolardan ulaştırılacağı şehirlere gitmek üzere tırlara yükleniyor.

Depolardaki stoklar şimdiden erimeye başladı

Birçok online alışveriş platformu Kasım ayı indirim duyurularını tüketicilerle paylaşıyor. Kasım ayının geneline yayılan indirim günleri kapsamında, e-ticarette hareketli bir dönem başladı. Kasım ayı genelinde harcamaların 3 kat artması beklenirken, KOBİ'ler ise en fazla satış yapacakları döneme giriş yaptı.

Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Mehmethan Yallagöz, Kasım ayının perakende ve e-ticaretin en yoğun ayı olduğunu söyleyerek, "Hem depo çıkışlarında hem de KOBİ'lerde satışların en fazla arttığı döneme giriş yapıyoruz. Kasım ayına iyi hazırlandık. 7 depomuza 2 ek depo daha ekledik. Toplamda 9 depoyla efsane Kasım indirimlerine hazırız. Kasım ayı gibi yoğun dönemlerde ciddi bir istihdama ihtiyacımız oluyor. Üniversite öğrencilerine dönemsel olarak istihdam sağlıyoruz. Üniversite öğrencileri istedikleri vardiyalarda bir ay bizimle çalışıyor" dedi.

Şirket olarak iki adet satış kanallarının olduğunu söyleyen Yallagöz, "Birinci kanalımız kendi depomuzdan sevkiyatını sağladığımız ürünlerin satışı, ikinci olarak KOBİ'ler tarafındaki satışlar. KOBİ'ler Kasım ayını ve bu ayda yapılacak indirim günlerini heyecanla bekliyor. Çünkü bu dönemde satışlar 2-3 kat artış gösteriyor. KOBİ'lerin de stoklarında ciddi bir azalma olacak. Bu senenin biraz daha farklı bir yönü var. Daha kampanyaların başındayız. Pandemiyle değişen alışveriş alışkanlıkları tüketicileri Kasım ayındaki kampanyalara daha çok yönlendirdiğini görüyoruz. Beklediğimizin çok üzerinde bir talep var. Tüketiciler geçtiğimiz dönemlere göre beklenen taleplerin çok üzerinde bir ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.