E-ticaret ekonomideki payını 3'e katladı

Kargo kurye ve dağıtım sektörü temsilcileri bu yıl ilk kez düzenlenen Post & Parcel Uluslararası Zirvesi'nde buluştu. Etkinliğin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Kargo kurye sektörü 2021 yılında 100 milyonu aşan gönderiye ulaştı” dedi. KARİD Başkan Yardımcısı ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ise e-ticaret sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerini yüzde 8'den yüzde 20'ye yükselttiğini dile getirdi.

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) ve INPPES Fuarcılık'ın düzenlediği Post & Parcel Uluslararası Zirvesi (PPIS), İstanbul'da kapılarını açtı. İki gün sürecek zirvede, hızlı bir büyüme sergileyen kargo kurye sektörünün, uluslararası ticarette hub noktası olmasını sağlayacak adımlar konuşuldu.

KARİD ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin açılışını, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, KARİD Başkanı Fatih Önyol, KARİD Başkan Yardımcısı, PPIS Organizasyon Komitesi Başkanı ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın yaptı.

Sayan: “Ticaretin kahraman ordusu kargo kurye sektörü”

PPIS'e canlı çevrimiçi bağlantı ile bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Türkiye'nin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan kargo, kurye ve lojistik sektörünün, dönüşüm yolculuğunu dizayn etmek üzere bu yıl ilk defa hayata geçirilen Post & Parcel Uluslararası Zirvesi'ni düzenleyen Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği'ne teşekkür ederek sözlerine başladı. Sayan şunları aktardı: “E-ticaret şirketleri, 2020 yılının mart ayından itibaren 3-5 yılda yaşayacakları ivmelenmeyi sadece 6 ay içine yaşadılar. Böylelikle kargo, kurye ve lojistik, ticaretin vazgeçilmezi haline geldi. 2021 yılı ilk 6 ayı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,6'lık artışla 161 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021 yılı ilk 6 ayında sipariş adetleri yüzde 94,4 artış ile 850.7 milyon adetten 1 milyar 654 milyon adede yükseldi. 2021 yılında posta sektörü, 100 milyonu aşkın haberleşme ve posta gönderisini sahiplerine ulaştırdı. Bu gönderilerin yaklaşık yüzde 90'ı kurumsal gönderilerden oluştu” dedi

“Çevre kirliliğinin azalmasına katkı sağladık”

Posta hizmetlerinde oluşan sıkışıklık ve çevre kirliliğinin azalmasına katkıda bulundukalrını belirten Bakan Yardımcısı Sayan “Yaptığımız düzenlemeler ile özellikle posta hizmetlerinin sunulmasından kaynaklanan trafik sıkışıklıklarının ve çevre kirliliğinin azalmasına da katkı sağladık. Bu kapsamda taşıma filolarında elektrikli araç kullanımı, kaynakların etkin kullanımı ve yenilikçi alternatif teslimat yöntemleri üzerinde çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Yerli ve milli kargo dolapları”

Firmaların alternatif teslimat yöntemlerini iyi kullandıklarını belirten Sayan, "Pandemi döneminde pudo noktaları ve kilitli kargo dolapları gibi alternatif teslimat modellerinin uygulanmaya başlamasıyla birlikte bu noktalardan teslim edilen ürün adetleri çok hızlı bir şekilde arttı. E-ticaret firmaları ile kargo firmaları alternatif teslimat yöntemlerini çok etkin bir şekilde kullandılar ve gönderilerinin 2021 yılı itibariyle yaklaşık yüzde 10'unu bu şekilde teslim etmeye başladılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Yerlilik ve millilik' vurgusunun önemi burada bir kez daha ortaya çıkıyor. Türkiye'de kargo dolaplarının büyük bir kısmının artık yerli firmalarımız tarafından yapıldığını memnuniyetle görmekteyiz” diye konuştu.

“Posta gönderileri 100 milyonu aştı”

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “Günümüzde dünyada yaklaşık 4,7 milyar internet kullanıcısı bulunmakla birlikte, 16-64 yaş arası nüfusun yaklaşık yüzde 76'sı e-ticaret yolu ile alışveriş yapıyor. Bu durum beraberinde etkili bir taşımacılık sistemine olan ihtiyacı da ortaya çıkardı. Tüm dünyada e-ticarete olan talebin artması ile 2020 yılı sonu itibarıyla küresel posta sektörünün büyüklüğü 442 milyar Avroyu aştı. Ülkemizde ise 2021 yılı içerisinde posta sektörünün gelirleri 15 milyar TL'yi aşarak, 100 milyonu geçen haberleşme ve posta gönderisi sahiplerine ulaştırıldı. Yakın gelecekte taşımaların drone ve otonom araçlarla yapılacağı düşünüldüğünde, günümüzde firmaların robotik sistemler ve dijital çözümlerden yararlanması bir mecburiyet olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

Önyol: “İkili ticari görüşmelerde sektörel güçlü iş birliklerine imza atılmasını bekliyoruz”

KARİD Başkanı Fatih Önyol, “Kargo, kurye ve lojistik sektörü, istikrarlı büyümesini devam ettirmek ve gelecek vizyonunu şekillendirmek için tüm paydaşlarıyla birlikte bu yıl ilk kez Post & Parcel Uluslararası Zirvesi çatısı altında buluşuyor. Gelenekselleştirmeyi hedeflediğimiz bu etkinlikte, sektörün yapay zeka ve otonom teslimat araçları gibi yeni teknolojilere entegrasyonunu, gelişme alanlarını ve uluslararası pazardaki fırsatları konuşacağız. Planlanan ikili ticari görüşmelerde de sektörel güçlü iş birliklerine imza atılmasını bekliyoruz” dedi

“Avrupa, Ortadoğu, Yakın Asya ve Kuzey Afrika'nın kargo merkezi olacağız”

Önyol, sektörle ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu; “Kargo, kurye ve lojistik sektöründe 230 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyoruz. Sektör temsilcilerimizin günlük ortalama adres ziyareti 17 milyon 250 bin. Her gün 57 bin 500 araçla 9 milyon 200 bin kilometre yol kat ediyoruz. E-ticaret alanındaki gelişmeler kargo sektörünü büyüten en önemli unsurlardan biri. E-ticaret sektörünün geliştiği ülkelere baktığımızda da güçlü bir dağıtım sektörünün olduğu görüyoruz, bu iki sektörün büyümesi için birlikte uyum içinde çalışması son derece önemli. Pandemi döneminde çok hızlı bir ivme kat eden e-ticaret sektörünün bu büyümesine cevap verecek altyapı hazırlıklarına sahiptik. Temassız teslimat, kargo dolapları ve gel-al sistemi ile çalışan esnaf modelini hızla devreye soktuk ve büyümenin önünü açtık. Sektör olarak pandemi döneminde yaklaşık 10 milyar TL yatırım yaptık. Pandeminin başında yaşanan hızlı büyüme ivmesi düzenli seyreden bir büyümeye dönüştü. Şimdi hedefimiz; ticaretin ve ihracatın önünü açmak ve sektörümüz açısından uluslararası ticarette hub noktası olmamızı sağlayacak adımları atmak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde sadece Avrupa'nın değil, Ortadoğu'nun, Yakın Asya'nın ve Kuzey Afrika'nın ticaret ve kargo merkezi haline ülkemiz gelecek. Bu yıl ilk kez yapılan ve geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz PPIS etkinliğinde hem kamunun hem tedarikçilerimizin hem e-ticaret firmalarımızı hem otomasyon fimalarımızı bir araya getirmenin sağladığı sinerjiyle sektörümüzün önünü açmayı hedefliyoruz.”

Ayyarkın: “E-ticaretin ekonomideki payı yüzde 8'den yüzde 20'ye tırmandı”

Açılış konuşmasında e-ticaret sektörünün pandemi dönemindeki hızlı yükselişine dikkat çeken Türkiye KARİD Başkan Yardımcısı, PPIS Organizasyon Komitesi Başkanı ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, kargo sektörünün kuruluşu itibarıyla B2B iş akışı üzerine kurulmuş bir yapısı bulunurken, günümüzde e-ticaretin sektöre etkisiyle sektörün görev ve rolünün değiştiğini vurguladı. Pandemi döneminde BTK'nın sağladığı destekle yapısal anlamda birçok değişikliği hızlıca hayata geçirerek beklentilere cevap verebildiklerini aktaran Ayyarkın, sektörün günlük işlem hacminin 4-5 kat arttığı pandemi döneminde, müşteri entegrasyonu ve zamanı iyi

yönetebilmek için otomasyon desteği sunduklarını ifade etti.

Ayyarkın sözlerine şöyle devam etti: “E-ticaret sektörü Türkiye ekonomisindeki yerini yüzde 8'den yüzde 20'ye tırmandırdı. Kargo sektörü olarak bu anlamlı yolculukta alt yapı, yapay zeka, otomasyon yatırımlarını yaparak görevimizi gerçekleştiriyoruz. Geçmişte tedarikçilerimizle yurt dışındaki etkinliklerde bir araya gelirken INPPES Fuarcılık'ın bizlere 2 yıl önce sunduğu PPIS etkinliğini birlikte geliştirerek bugün sizlerle buluşturduk. Etkinliğin Türkiye ekonomisine çok anlamlı bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”