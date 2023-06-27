E-ticaret müşterisi tatil alışverişini son dakikaya bırakmadı

Kargo teslimat firması HepsiJET'in açıkladığı verilere göre uzun bayram tatili öncesi dönemde en fazla teslimat 12-18 Haziran haftasında yapıldı.

Hepsiburada'nın yeni nesil teslimat hizmeti sunan yatırımı HepsiJET, Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine esnek teslimat ve iade seçenekleri sunarak tüm kategorilerden siparişleri adreslerine ulaştırıyor.

Kurban bayramı ve ardından gelen yaz tatili öncesinde e-ticaret müşterilerinin siparişlerini hızlı ve güvenli şeklinde ulaştırmayı hedefleyen HepsiJET, Hepsiburada platformu üzerinden verilen siparişlerin yüzde 84'ünü ertesi gün teslim ettiğini duyurdu.

Tatilciler alışverişi son dakikaya bırakmadı

HespiJET'in verilerine göre uzun bayram tatili ve ardından gelen yaz tatili öncesi alışverişlerini riske atmak istemeyen e-ticaret müşterileri haziran ayı boyunca en fazla siparişi 12-18 Haziran haftası verdi. Bu dönemde en çok teslimat yapılan iller sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu.

HepsiJET'ten ek istihdam

Yalnızca Hepsiburada'nın değil yaklaşık bin 400 şirketin e-ticaret gönderilerini taşıyan ve müşterilerine ulaştıran HepsiJET, yaz ayları boyunca 81 ilde “yarın kapında” hizmeti vermeye devam edecek. Şirketten edinilen bilgiye göre yazın nüfusun yoğunlaştığı tatil beldelerine kesintisiz hizmet vermek için bu bölgedeki operasyonlar yoğunlaştırılırken artan talebi karşılamaya yönelik olarak taşımacı alım süreçleri devam ediyor.

Çok Araçlı Rota Optimizasyonu

HepsiJET, yapay zekaya dayanan ve TÜRKPATENT tarafından onaylı "Çok Araçlı Rota Optimizasyonu" uygulamasıyla teslimat hızını artırdığını açıkladı. Rota optimizasyonu sayesinde kuryelerin günlük seyahat mesafesinde yüzde 8, CO2 salınımında ise yıllık yaklaşık 30 bin ağaca denk azalış sağlanıyor. Teslimat süreçlerinde verimlilik de getiren bu uygulama ile kuryelerin günlük teslimat sayısı ve hızı da artıyor.

Farklı teslimat alternatifleri

Şirket, e-ticaret müşterilerinin teslimat ve iade süreçlerinde yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak için birçok alternatif sunuyor. Müşteriler ertesi gün kapında, randevulu teslimat, kapında iade, kargo takip, teslimat sürecinde iken adres ve tarih değişikliği yapabilme gibi pek çok imkân sayesinde esnek ve sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşayabiliyor. Yapılan açıklamaya göre platform üzerinden verilen siparişlerin yaklaşık yüzde 62'si “kapında iade” seçeneği kullanılarak iade ediliyor.

HepsiJET, acil ihtiyaçların karşılanması ve teslimat tarihlerinin gecikmemesi için Kurban Bayramı'nın üçüncü gününden itibaren teslimata devam edecek.