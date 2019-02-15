E-ticaret sektörü 14 Şubat'ı sevdi

Sevgililer internetten en çok takı ve mücevher alırken, Ideasoft'un incelemesine göre Sevgililer Günüyle birlikte internet siparişleri önceki aya göre yüzde 21,5 arttı.

Türkiye'nin önemli e-ticaret altyapı şirketi IdeaSoft, kullanıcısı olan ve yılda 4 milyon sipariş alan 7 bin e-ticaret şirketi arasından; takı, ayakkabı, elektronik eşya, kozmetik, hediyelik ürünler satışı yapan 953 şirketi seçerek Sevgililer Günü haftasında gerçekleşen online alışverişleri inceledi. 1-14 Şubat tarihleri arasında Ideasoft kullanıcısı 953 sanal mağazanın siparişlerinin analiz edildiği rapora göre; sevgililer Günüyle birlikte internet siparişleri önceki aya göre yüzde 21,5 arttı. Takı/mücevher, kozmetik ürünler ve hediyelik eşyalar Sevgililer Günü için internet alışverişlerinde en çok tercih edilen hediye grupları oldu.

Sevgililer Günü ile online alışveriş harcamaları katlandı

14 Şubat'a özel kampanyalar ve online fırsatlar hediye seçiminde tüketicileri internete yönlendirdi. Sevgililer Günü hediyeleri için yapılan harcamalar incelendiğinde takı ve mücevher ürünleri için yapılan harcama tutarı Şubat ayının ilk iki haftasında ocak ayının aynı dönemine yüzde 114 arttı. Saat ve optik ürünlerinde yüzde 100'e ulaşırken, kozmetik ürünlerinde yüzde 49, hediyelik eşyada yüzde 38,5 ayakkabı ve hazır giyimde ise yüzde 17'lik harcama artışı tespit edildi.

Sevgililerin internetten aldığı hediyelerde en çok sipariş artışı takı ve mücevherde yaşandı

Şubat ayının ilk 2 haftasında sipariş sayıları da yükseldi. Takı ve mücevher siparişlerinin sayısı Sevgililer Günü haftasında yüzde 108 artış göstererek hediye alışverişlerinde ilk sırayı aldı. Makyaj malzemeleri, parfüm ve bakım ürünlerinin yer aldığı kozmetik ürün siparişlerinde yüzde 66 artış izlendi. Özel günlerde çokça tercih edilen ayakkabı ve hazır giyim ürünlerinde yüzde 30'luk, hediyelik eşyalarda ise yüzde 24'lük sipariş artışı yaşandı. En kısıtlı artış yüzde 16 ile kitap siparişlerinde ve yüzde 9 ile elektronik ürünlerde gerçekleşti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ideasoft CEO'su Seyhun Özkara, şunları aktardı: "Özel günlerde e-ticaret platformları üzerinden yapılan alışverişler, ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor. Özellikle tüketiciye yönelik ek indirimler ve özel pazarlama kurguları satın alma kararını dijitale taşıyor. E-ticarete artan bu ilgi sayesinde yılda ortalama 4 milyon siparişe ev sahipliği yapan Ideasoft her yıl yüzde 35 büyüyor".