E-ticaret sektöründeki satışlar 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 64 büyüdü

KOBİ'ler e-ticarette 2019 yılına hızlı bir giriş yaptı. Ideasoft tarafından paylaşılan verilere göre ilk çeyrekte toplam online alışveriş sayısı yüzde 21, cirolar ise yüzde 64 büyüdü.

Türkiye'nin önemli e-ticaret altyapı şirketi IdeaSoft, 2019 yılının ilk 3 ayında KOBİ'lerin e-ticaret hacmindeki değişimi inceledi. Ideasoft kullanıcısı 7 binden fazla sanal mağazanın verilerinden hareketle paylaşılan rapora göre; Ocak, Şubat ve Mart aylarında online dükkanların e-ticaret satışlarından elde ettikleri gelir 2018 yılına göre yüzde 64 büyüdü. 2019'un ilk çeyreğinde verilen 1 milyonun üzerinde siparişin analiz edildiği rapora göre; internetten verilen toplam sipariş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı.

Online alışveriş yapanların oranı son 5 yılda yüzde 100 arttı

Türkiye'de güçlü bir online alışveriş kültürünün oluştuğunun altını çizen Ideasoft CEO'su Seyhun Özkara, "Online alışveriş yapanların oranı 2013'te yüzde 24 iken bugün yüzde 45'i aştı. Son 5 yılda e-ticaret penetrasyonundaki artış neredeyse yüzde 100'ü buldu. Artan kullanıcı sayısıyla birlikte e-ticaret ve e-ihracat alanına yönelen kişi ve işletme sayısı da hızla artıyor. KOBİ'ler ülke ekonomimizin bel kemiği olduğu gibi e-ticaret sektörünü de büyütmeye devam ediyor" dedi.

E-ticarette kayıt dışını azaltmak için girişimcilere şirket kurulum desteği

Ideasoft, e-ticaret sektöründe ek gelir oluşturmak ve alternatif iş modellerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcileri desteklemek ve bu büyüme ivmesine katkı sağlamak için şirket kurulum maliyetlerini üstlendiği bir projeyi de hayata geçirdiğini açıkladı. Nisan ayı itibarıyla başlayan projeye ilişkin detayları açıklayan Seyhun Özkara şunları aktardı: "E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren ve hızla büyüyen birçok girişimci bulunuyor. Attığımız adımla birlikte Türkiye ekonomisine katma değer oluşturabilecek aktif şirket sayısının artmasını arzu ediyoruz. Küçük büyük ayırt etmeden IdeaSoft ile e-ticaret'e başlayacak girişimcilere, ücretsiz şahıs işletmesi kurulum desteği sunuyoruz. Burada hedefimiz vergi mükellefi olan aktif şirket sayısının artmasını sağlamak ve kayıt dışı ekonominin azalmasına katkı sağlamak".