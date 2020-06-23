E-ticaretin geleceği FutureCommerce360 Loading'te konuşuldu

E-ticaretin farklı ve öncelikli konularının ele alındığı, perakende sektörünün ve e-ticaret paydaşlarının sektöre katkı sağlayacak online canlı yayınlarla bir araya geldiği FutureCommerce360 Loading'in ikincisi dijital platformda canlı yayın olarak gerçekleştirildi.

E-ticaretin farklı ve öncelikli konularının ele alındığı, perakende sektörünün ve e-ticaret paydaşlarının sektöre katkı sağlayacak online canlı yayınlarla bir araya geldiği FutureCommerce360 Loading'in ikincisi dijital platformda canlı yayın olarak gerçekleştirildi. İlki geçen mayıs ayında gerçekleşen konferansın ikincisinde 822 üst düzey sektör temsilcisi katılım gösterdi.

Yonca Aközer: "Dijitalleşmenin tercih değil, her alanda bir zorunluluğa dönüşmesi"

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, webinarlarla ilgili şunları söyledi: "Şirket olarak, 2021'e dek hem offline hem online şekilde yeni dönüşümlere açık formüller geliştiriyor ve dijital çağ için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Konferanslarımızı da online platforma taşıyarak; katılımcılara, uluslararası içerik ve konuşmacılara online erişim imkanı sunuyoruz. Korona günlerinde dijital dünyaya kılavuzluk etmek misyonuyla ayda bir kez FutureCommerce360 loading buluşmalarını gerçekleştirmeye başladık. İlk konferansımıza 950 kişi katıldı, bugün ise 822 kişi bizimle birlikte. Dijitalleşmenin tercih değil, her alanda bir zorunluluğa dönüşmesi. Ancak, her şeyi dijital hale getirmek bir başlangıç, dönüşümü gerçekleştirmeye yetmiyor. Teknolojiye çok odaklanıp, asıl noktayı kaçırmamak, teknolojiyi dijital dönüşümde amaç değil, araç olarak görmek en önemlisi. Biliyoruz, hızla fark ettik ki şirketimizi, markamızı dönüştürecek güç insanlarımızın bu dönüşüme uyum sağlamasını sağlamak. Zor olan da bu, zihinlerin dönüşmesini sağlamak. Markamızın ve ticaretlerimizi dijital dönüşümünü gerçekleştirmek çalışanlarında digital dönüşümünü sağlamaktan geçiyor."

Emir Alkaş: "Panikle değil süratle karar verme pratiğini kazanmış olan şirketler bu dönemde başarılı oldu"

Inveon Yönetici Ortağı Emir Alkaş da koronavirüs salgınının e-ticaret sektörünü Moskova'da ilk McDonald's'ın açılması gibi geri dönüşü olmayacak şekilde etkilediğini belirterek, "Bu etki ile birlikte sektör, her şeyi değiştirecek bir noktaya geldi... Tüm dünyayı etkisi altına alan, bizi de oldukça zorlayan bu dönemin kazananlarını 60'tan fazla iş ortağımızla değerlendirdik ve 3 ortak nokta belirledik; güçlü teknoloji, insan kaynakları ve karar verme mekanizmaları. Esnek ve çevik teknolojik alt yapısı olan şirketler trafiğini artırıp bu dönemi kâra dönüştürmekle kalmadı. Aynı zamanda kişiselleştirilmiş kampanyaları da hızla dijital ticaret kanallarına uygulayabildi. Çalışanlarının ruh hallerini göz önünde bulunduran, evde rahat çalışamayanlar için de alternatifler üreten, iç organizasyonlarını halihazırda geliştirmiş olan şirketler verimliliklerini bu kriz döneminde de koruyabildi. Panik yapmadan sürekli ve çabuk karar verebilen, uzun vadeli stratejiler geliştirerek, elindeki stoka ve segmentlere göre doğru kombinasyonlarla ilerleyen liderler ‘sürdürülebilirliği' sağladı. Tüm bu tespitler de gösteriyor ki esnek ve çevik teknoloji alt yapısına sahip, İK organizasyonlarına halihazırda yatırım yapmış olan, panikle değil süratle karar verme pratiğini kazanmış olan şirketler bu dönemde başarılı oldu."

E-ticareti önümüzdeki dönemde şekillendirecek olan trendler

Nielsen Türkiye, Genel Müdür ve Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan ve Nielsen Türkiye Tüketici Araştırma Direktörü Nur Serenli, 'e-ticareti önümüzdeki dönemde şekillendirecek olan trendler' başlıklı araştırmasını katılımcılarla ilk kez paylaştı. Teknolojinin kovid-19 dönemiyle birlikte e-ticaret üzerinde katalizör işlevi gördüğünü, tüketici trendlerini şekillendirecek bu unsurun çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Teknolojinin katalizör rolü e-ticaretin yakın gelecekteki yapısını da belirleyecek. Bu başlıkta küresel olarak 9 ana trend saptadık. Bu trendler: Abonelik Servisleri, Online'da Taze Gıdanın Yükselişi, Yeni Teslimat Trendleri, Social Commerce, AR/VR Kullanımı, Live Streaming, Yapay Zeka Kullanımı, Voice Commerce ve Yeni Ödeme Seçenekleri.

Bu trendlerin özellikle e-ticarette öncü bir rol üstlenen ve yüksel dijital alışverişçi profilleriyle dünyadan ayrışan Çin, Kore ve ABD gibi pazarlarda halihazırda mevcut Türkiye'nin de Avrupa'nın çok üzerinde bir dijital alışverişçi profiline sahip ve özellikle ilk 4 trendin E-Ticaret oyuncuları için çok önemli fırsatlar sunuyor. Pandemi döneminde Hızlı Teslimat Uygulamalarının penetrasyonunun arttı son 1 hafta içinde hızlı teslimat uygulaması kullanma oranının şubat-nisan döneminde yüzde 55 arttığını görülüyor. Tüketicilerin yüzde 44'ü temassız teslimat olması halinde bile kuryenin maskeli ve eldivenli olmasını bekliyor." dedi.

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, etkinlikte sorulan "Bugün AVM'lerin kapanması bizim satış kanallarımı kapattı. AVM online ilişkisi nasıl olacak?" sorusuna şu şekilde cevap verdi: "E-ticaretin henüz 5 duyuya ulaşamadı ama e-ticaret ile fiziki mekan alışverişçiliğinin birleşmesini sağladığımız oranda her iki tarafta bu durumdan sinerjik olarak daha dinamik çıkacak. AVM'ler ve e-ticaret el ele daha güçlü bir hal alacak. Mekanlara yeniden ihtiyaç duyulacak ve alışveriş merkezleri de yeni formatlarla değişerek devam edecek."

Moderatörlüğünü Marka Yönetim Uzmanı Yelda İpekli'nin yaptığı “Türkiye'de E-ticaret Dönüşüm Hızına Ayak Uydurmaya Hazır Mısınız?” konusunu ise UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç, Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, Inveon Ortağı Moris Kastro, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ve Related Digital CEO'su Sedat Kılıç aktardı.

“E-ticaretin dönüşüm hızına hazır mısınız” sorusunu yanıtlayan UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç; Artık dijital kabiliyetiniz yoksa var olamazsınız. Lojistik zincirinizi farklılaştırmazsanız başarısız olursunuz. Yeni dönemin en önemli unsuru tüketici, bu bakımdan tüketiciyi memnun etmek amacıyla pazarımız artık 8 milyar insan." dedi.

Inveon Ortağı Moris Kastro Inveon'un 14 yıldır dijital dönüşümün içinde olduğunu vurguladı. Yeni normalin getireceği her şeye karşı hazırlıklı olduklarını aktaran Kastro şu şekilde konuştu: "Şirket olarak, sektörün devamlılığını sağlama sorumluluğunu üstleniyoruz. E-ticaretin yükselişinde önemli bir rol aldık. Her sene e-ticaret hızla büyüyor. 3-4 yıldır dijitalin markalar için hayatta kalma unsuru olarak görülmesi sektörün ne denli büyüdüğünün de kanıtı niteliğinde. Bu aşamadan sonra eski normale dönmek pek mümkün gözükmüyor."

Related Digital CEO'su Sedat Kılıç: Dijital pazarlamanın yüzde 70'i Google ve Facebook'a yapılıyor. Büyükler buraya yatırım yaptığı için küçük perakendeciler zorlanıyor. Farklı kanallar artık devreye girecek. Türkiye'de bu yönde çalışmalar var. Mesajlaşma platformlarından alışveriş imkânı olacak. Küçük maliyetli ve bölgesel e-ticaret önümüzdeki dönemde artacak. Bu da yeni teknolojileri doğuracak. Yerel perakendecilerin önü de açılmış olacak."

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ise "Bu sene içerisinde sadece yüzde 35-40'lık büyüme bekliyorduk ama bu dönemde 2 milyon yeni kredi kartı online'a açıldı. En önemli konsept e-ihracat olacak. Dijitalleşme ile sınırlar kalktı. Amacımız, Türkiye'deki platformu yurtdışına açmak. Bu da Türk markalarının yurt dışına açılması demek. İstanbul'u bir nokta olarak alıp 4 saatlik uçuş mesafesinde 1 milyar insana ulaşabiliyorsunuz. En önemli şey hız ve dinamizm olacak." diye konuştu.

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş da sözlerini şöyle tamamladı: "İnsanlarda değişim hızını anlamak için dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Bulunduğumuz sektörde yüzde 60'ı dijitale döndü. Kovid-19 ile birlikte satılan ürünlerin içeriği değişti. Herkes evinin çevresinde hızlı çözümler istiyor. Marka bağımlılıklarının düştüğü bir dönemdeyiz. En uygun, en yararlıyı hangi marka satıyorsa o tercih ediliyor. İnsanlar hız ve kolaylık için daha fazla para vermeye hazır."