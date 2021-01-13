E- ticaretin nabzı bu konferansta attı

E-ticaretin güncel ve öncelikli konularının ele alındığı perakende sektörünün ve e-ticaretin paydaşlarını bir araya getiren FutureCommerce360 Konferansı'nın altıncısı yeni nesil iş yapış şekillerinin bir temsilcisi olarak hazırlanan pek çok sektör profesyoneline ev sahipliği yapan dijital platform Digital Network Alkaş'ta gerçekleştirildi.

Konferans ve fuarların da dijital dönüşüme bu hızlı geçişinde bağlantılarınızı ve etkinliklerinizi tek bir platform üzerinden yönetmenizi sağlayan Digital Network Alkaş'ın, gündemi takip eden konferans içeriği ve alanında uzman konuşmacıları ile FutureCommerce360'a ev sahipliği yaptığı oturumlarda; açılış konuşmasını TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca'nın gerçekleştirdi. Digital konferansın oturuma 632 kişi katılım gösterdi.

Konferansta konuşan Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, "Dünyada salgın döneminde evde daha fazla zaman geçirmeyle birlikte dijital kullanımlar da artış gösterdi. 17 ülkeyi kapsayan bir araştırmaya göre katılımcıların yüzde 76'sı salgın döneminde akıllı telefonlarından daha fazla internete bağlandıklarını, yüzde 45'i de normal zamanlara göre bu dönemde daha fazla bilgisayar kullandıklarını belirtti. “Pandemi süresince fark ettik ki, ülkemizde ve tüm dünyada sanal ağların ve yepyeni bağlantı yöntemlerinin iş hayatındaki etkisi gün geçtikçe artıyor. Canlı ancak çevrim içi iş yapış şekilleri ve eş zamanlı ancak ekranlardan iletişim sağlama yöntemleri, Belki de yıllar sonra deneyeceğimiz teknolojik yöntemler, yapıcı dönüşüm olarak tanımlayacağımız uygulamalarla ile yaşamımıza iyiden iyiye yerleştiriyor. Aynı zamanda sağlık, aile, iş ve gelecek konusunda kaygı derecesinin daha arttığı tüm dünyada yeni müşterinizin gözünde, insanı önemseyen, değerlerine sahip çıkan, mutluğunu kendisine görev edinenlerin kabul göreceği bir gerçek.2020 ‘den birçok dersler aldık. Teknolojiyi salgınlar geçirmiş ve geçiren, endişeli müşterimizi nasıl daha mutlu ederiz diye kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. E- Ticaret ve perakende sektörünün 360 derece tüm paydaşlarına yönelik yeni içeriklerin

üretileceği bu konferasımızda; perakende, lojistik, ödeme sistemleri, pazaryerleri ile e- ticaretin olmazsa olmaz kuruluşlarıyla 2021 için hazırlıklarımızı tartıştık. E-ticaret ve soysal medyanın evliliği ile büyüyen sosyal ticaretin geleceğini değerlendirdik. Geçen yıldan öğrendiklerimizi, bu yıl nasıl uygulayacağımızı, geleceğimizin nasıl şekillendireceğimizi farklı bakış açılarıyla ortaya koyduk. Bu yıl değişen yeni müşteriyi daha iyi anlayıp, nasıl hizmet vereceğimizi konuştuk. “E-Ticarette Başarı Yolculuğundaki Öngörüler”, “E-Ticarette Yeni Bir Kilometre Taşı 2020'den Neler Öğrendik? 2021 İçin Planlar Neler?”, “E-ticaretin Yükselen Trendi: Sosyal Ticaret”, “Pandemi Döneminde M-Ticaretin Yükselişi ve Yeni Tüketici” başlıklarına sektöründe önde gelen firmalarının çok değerli temsilcileri ile cevaplar bulmaya çalıştık ve öngörülerde bulunduk“ şeklinde konuştu.