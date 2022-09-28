E-Ticaretin nabzı Future Commers360 Konferansı'nda attı

Pandemi nedeniyle üç yıldır online olarak gerçekleştirilen FutureCommerce360 konferansı, iki yıl aranın ardından Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde yüz yüze gerçekleştirildi.

Modadan teknolojiye, e-ticaretten sağlığa, perakendeden gayrimenkule tüm sektörlerin geleceğin ticareti, ticaretin geleceğine dair güncel ve öncelikli konularının ele alındığı FutureCommerce360 Konferansı, üç yıl online aranın ardından ilk kez Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde yüz yüze gerçekleştirildi. Konferansa katılamayanlar ise pandemi döneminde hayata geçirilen Digital Network aracılığıyla konferansı canlı olarak izledi. Perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinden üst düzey karar vericinin, e-ticaretin tüm paydaşlarıyla bir araya geldiği konferansta, küresel ve yerel trendler, yeni teknolojiler, yeni iş modelleri ve başarılı uygulamalar konuşuldu.

"Teknolojiyi kullanmak bu tür konferans programları için harika bir fırsat"

Konferans hakkında konuşan Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, “Bugün beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Bugün burada oldukça yoğun ilgi ve kalabalık var. Sadece salon değil artık Digital Network Alkaş'ta da bizi izleyen yeni, genç öğrencilerimiz, girişimcilerimiz var. Gerçekten işi dijitale taşımak, teknolojiyi kullanmak bu tür konferans programları için harika bir fırsat. Daha da yayılıp bilginin yayılmasını sağlamak, bizim de buna sebep olmamız çok güzel. Eğitim çok önemli. Bugün burada ‘'mesleki eğitimlere, gelecekteki yeni mesleklerin ne olduğuna ve çalışanımızı daha bize bağlı, şirketin kültürünü korumak için neler yapmalıyız? Bunları konuşacağız. E- ihracattan bahsedeceğiz. Türkiye konum itibariyle çok önemli bir mekan. Dolayısıyla lojistik gücümüzle Türkiye için hangi ülkeler fırsat, sahada ne konuşuluyor? Bunları konuşacağız. Çok dolu dolu bir gün. Umarım konferans katılımcıları da bu durumdan memnun, bilgi dolu ve farkındalık içinde ayrılacaklar'' dedi.

"Çok keyif dolu ve gururluyuz"

Alkaş Yönetim kurulu başkanı Avi Alkaş bu birleşmeye dikkat çekerek, "Üç yıllık aradan sonra tekrar fiziki olarak da buluştuğumuz için çok keyif dolu ve gururluyuz. Çünkü bir ara tereddütte kapıldık. Acaba tekrar buluşmanın, bir araya gelmenin zamanı geldi mi diye düşündük. Kıvançla söylemek isterim ki, bugün burada gerçekleşmekte olan etkinliğimizde tekrar perakendesiyle, teknolojisiyle, çözüm ortaklarıyla, emek verenler ve fikir yürütenleriyle birlikte bir araya gelmenin keyfini yaşıyoruz. Gelemeyenler için de hibrit ortamda, Digital Network Alkaş üzerinden de yayın yapabildiğimiz için uzaklardan da yakınlaşmayı sağladık. Bu birleşmede ümit ediyorum ki perakendemizin, organize perakendenin hızlanması, daha üretken olması, daha verimli sonuçlara gidebilmesi için önemli fikir alışverişlerinde bulunulacak. Bu konuda yeni işbirlikleri oluşturulacak. Bu işbirlikleri sayesinde de sektörümüz büyümeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Özel bir şirketin genel müdürü olan Onur Karadağ ise, "Hem perakende sektöründeki oyuncuların hem de perakende sektöründeki bu firmalara ümit veren bizim gibi firmaların bir araya geldiği çok güzel bir etkinlik oldu. Biz Param ve Kredim Grubu olarak hem kendi çözümlerimizi anlattığımız hem de sektördeki beklentilerin neler olduğunu karşılıklı konuştuğumuz, çözümleri de bir araya gelerek daha iyi anlattığımız harika bir etkinlik oldu. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.