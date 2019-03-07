E5 ve TEM'e alternatif tünel ağı

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul trafiğine çözüm olacak projelerinin detayları belli olmaya başladı.

İstanbul trafiğini rahatlatmak için Sarıyer'den TÜYAP'a, Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar bir tünel ağı kurulacak. Ayrıca D100 ve TEM'e alternatif 18 tünel yapılacak. Buna göre projenin şu an devam eden etabı 14.2 kilometre, planlanan etabı ise 92.2 kilometreden oluşuyor. Tüneller sayesinde araçlar yılda 2.5 milyon kilometre daha az yol yapacak. Trafikte ise 50 bin saat daha az kalacak. Günlük toplam yakıt tasarrufu 832 bin TL olacak.

Yeni tüneller, bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerle D100 ve TEM'e alternatif üçüncü bir ana hat oluşturulması hedefleniyor. Böylece en kalabalık ilçeleri ortadan kesen tünellerle kuzey-güney trafiği azaltılacak. Ayrıca Dolmabahçe'den Kuzey Marmara otoyoluna direkt kesintisiz bağlantı sağlayarak Zincirlikuyu-Büyükdere trafiği azaltılması amaçlanıyor.

Planlanan tüneller

Kağıthane (Cendere)-Gaziosmanpaşa/Eyüpsultan (İstanbul Cad.) Tüneli: 6 kilometre

Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Bayrampaşa-Esenler (Hal Kavşağı) Tüneli: 5.57 kilometre

Bayrampaşa-Esenler (Hal Kavşağı)-Güngören-Esenler (Çinçin Deresi Yolu) Tüneli: 6 kilometre

Güngören-Esenler (Çinçin Deresi)-Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu) Tüneli: 5 kilometre

Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu)-Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu) Tüneli: 5.6 kilometre

Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu)-Küçükçekmece (Gümrük Yolu) Tüneli: 5.92 kilometre

Küçükçekmece (Gümrük Yolu)-Avcılar Küçükçekmece Gölü Geçiş Köprüsü: 1.9 kilometre

Avcılar-Esenyurt (Haramidere) Tüneli: 1.9 kilometre

Esenyurt (Haramidere)-Büyükçekmece (TÜYAP) Tüneli: 11.78 kilometre

Levazım-Armutlu Tüneli: 7.11 kilometre

Armutlu-Cendere Yolu Tüneli: 4.82 kilometre

Cendere Yolu-Ayazağa Tüneli: 1.78 kilometre

Ayazağa-Çayırbaşı Tüneli: 4.51 kilometre

Göztepe-Bostancı Tüneli: 10.2 kilometre

Sarıyer-Kilyos Tüneli: 14.1 kilometre

Yapımı Devam Eden Tüneller 14.2 kilometre

Dolmabahçe-Levazım Tüneli: 7.45 kilometre

Libadiye-Çamlıca Tüneli: 3.70 kilometre

Silahtarağa Cad.-Gaziosmanpaşa C. Tüneli (Tek Tüp): 0.80 kilometre

Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli: 3 kilometre