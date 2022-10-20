E5'te geri geri giden araç trafiği tehlikeye attı

Trafiği tehlikeye sokan araç cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece E5 Beşyol mevkii Bakırköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü bilgileri alınamayan 34 EJT 305 plakalı otomobil yolun ortasında aniden durdu. Araç daha sonra geri geri gitmeye başladı. Trafiği tehlikeye atan araca diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Bir süre geri gitmeye devam eden araç, yan yola girerek yoluna devam etti.

Bir süre geri giden ve tepki gösterildikten sonra yoluna devam eden araç vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.