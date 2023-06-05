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E80 Karayolu'nda seyir halindeki araç alev alev yandı

Esenyurt E80 Karayolu’nda seyir halindeki araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Esenyurt E80 Karayolu'nda seyir halindeki araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev alev yanan araç, cep telefonu ile görüntülendi.


Esenyurt E80 Karayolu'nda saat 09.25 sıralarında seyir halinde olan bir araç, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç alev alev yanarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. O esnada oradan geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait park bahçe sulama aracı, yanan araca müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürüldü. Alev alev yanan araç, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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